FPÖ nimmt nach Wahlerfolg ORF unter die Lupe

Zweiter im Burgenland

„Die FPÖ ist bereit Verantwortung zu übernehmen“, so Petschnig und Klubobmann Johann Tschürtz. Auf die Frage, ob man angesichts des Aufwinds auch im Burgenland den Anspruch stellt, bei der Landtagswahl Zweiter zu werden, zeigt sich Petschnig allerdings zurückhaltend. Die Wahl sei erst in zwei Jahren und Politik ein schnelllebiges Geschäft. Niederösterreich zeige jedoch, was möglich sei.