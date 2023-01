Z- und V-Symbole: In Russland boomen Bestattungen

Darüber berichtet das oppositionelle Nachrichtennetzwerk „The Insider“. Für die Beerdigung der gefallenen Soldaten werden oft Kredite aufgenommen. Denn Särge und Zubehör sind nicht billig. Hinzu kommt, dass in Russland bei Beerdigungen der Sarg traditionell offen ist. Kriegslädierte Körper müssen also entsprechend aufbereitet werden - ein riesiges Geschäft in der heutigen Zeit.