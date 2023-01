Nächste Pleite: Pöltl verliert gegen Ex-Kollegen

Die Spurs waren nur im ersten Viertel am Drücker. Bereits zur Pause lag Washington mit 63:55 voran und gab die Führung nach dem Seitenwechsel nicht mehr aus der Hand. Am Ende stand nicht nur der sechste Sieg hintereinander für die Wizards, sondern auch der erste in San Antonio seit Dezember 1999. Deni Avdija erzielte 25 Punkte. Für die Texaner war Keldon Johnson mit 26 Zählern der erfolgreichste Scorer. Am Mittwoch geht es gegen die Sacramento Kings, die als aktuelle Drittplatzierte der Western Conference zu den Überraschungen der Saison zählen.