KTM schraubte Umsatz auf über 2,4 Milliarden Euro

Rund 122.000 Motorräder verkaufte die Pierer Mobility AG im Vorjahr in Europ, rund 253.000 außerhalb davon. Allein in Nordamerika wurden knapp 110.000 Bikes abgesetzt - das ist ein Plus von 67 Prozent zum Jahr 2021. Wachstum verzeichneten die Innviertler auch in Südamerika und Asien.