Die Tauernautobahn wird heuer zur Stau-Autobahn

Am 7. Jänner ging gar nichts mehr", sagt Bernhard Weiß. Der Bürgermeister von Pfarrwerfen ist leidgeprüft. An Spitzenreisetagen steht alles in und um Pfarrwerfen. Seine Gemeinde und der Nachbarort Werfen stöhnen unter dem Autobahnverkehr. Sind es im Winter Skifahrer, die eines der vielen Skigebiete der Umgebung ansteuern, ist es im Sommer der Urlauberverkehr in den Süden an die Adria. Kolonnen stauen sich auf der Tauernautobahn (A10) hoch über den Gemeinden, hin und zurück. Und staut es auf der Autobahn, weichen die Blechlawinen ins Zentrum von Pfarrwerfen aus.