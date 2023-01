Südafrika: Zwei Tiger binnen zwei Wochen entlaufen

Tiger spielte mit Hunden im Garten

Wie australische Medien berichten, ist das Tier mittlerweile lokalisiert und sediert worden. Gary Wilson von einer Sicherheitsfirma, die mit der Suche des Tigers beauftragt worden war, erklärte, der Tiger sei in der Gegend von Edenvale von Haus zu Haus gesprungen. In sozialen Medien waren Videos zu sehen, in der die junge Großkatze mit Hunden in einem Garten spielt.