OÖ: Zweiter Unfall im „Winterwunderland“

Nachdem es am frühen Morgen gekracht hatte, kam es am Nachmittag wieder zu einem Unfall auf der B 126. Im Bereich Roßberg bei Weigetschlag kam eine 18-jährige Pkw-Lenkerin bei winterlichen Fahrverhältnissen von der Fahrbahn ab und stürzte über eine drei Meter hohe Böschung in den Wald, wo das Fahrzeug seitlich liegen blieb.