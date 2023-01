So rechnet „Goldbrasse“ Morata mit Real-Fans ab

Eine gute Stunde lang sah es so aus, als würde Atletico Madrid ins Halbfinale der Copa del Rey einziehen, nachdem Alvaro Morato in der 19. Minute gegen den Stadtrivalen Real getroffen hatte. Letzten Endes mussten sich die „Colchoneros“ mit 1:3 nach der Verlängerung geschlagen geben, was blieb, war die Frage, was Morata mit seinem Jubel eigentlich sagen wollte.