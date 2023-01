Tasche brannte lichterloh: Schule evakuiert

Kurz vor 9 Uhr schrillten in der St. Veiter Schule die Alarmglocken. In einem Klassenzimmer fing aus noch unbekannter Ursache eine Schultasche zu brennen an. „Die Klasse war zu diesem Zeitpunkt leer und versperrt, da die Schüler in einem anderen Raum unterrichtet wurden“, teilt die Polizei mit.