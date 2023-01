Erwischt: Schummler verletzte Führerscheinprüferin

Aufgeflogen und ausgerastet

So passiert jetzt wieder in Linz, wo ein Aufsichtsorgan bei der theoretischen Prüfung vor dem Computer aber genau aufgepasst und den 18-jährigen Syrer in flagranti erwischt hat. Der Bursch wollte sich aber offenbar die Kamera nicht abnehmen bzw. die Beweise verschwinden lassen und ging auf die 54-jährige Frau los. Er verletzte sie am Mittelfinger und flüchtete aus der Fahrschule. Aber nach einer Stunde kam er selbst zur Polizei in die Inspektion Landhaus und stellte sich.