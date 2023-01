Tirols Ärzte-Chef will Jobgarantie für Nachwuchs

Dass viele Absolventen nach dem Medizinstudium Österreich verlassen und ins Ausland gehen, sei „verständlich“, findet Kastner im APA-Interview. „Es gibt oft monatelange Wartezeiten auf Ausbildungsplätze. Im Ausland finden sie oft rascher einen Job und werden oft wertschätzender behandelt.“ So werde den angehenden Jungmedizinern oft ein „Mentorensystem“ zur Seite gestellt und sie würden auch abseits des Arbeitsplatzes am Anfang unterstützt. „Sie finden schneller einen Job, unter besseren Bedingungen. Und dabei geht es oft gar nicht in erster Linie um finanzielle Aspekte“, mahnt Kastner ein Umdenken hierzulande ein.