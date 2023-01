SIEG! Benjamin Karl triumphiert in Blue Mountain

„Mein erstes Podium in diesem Jahr, gleich ein Sieg. Aber es war so hart heute“, sagte Karl in einer ersten Reaktion. Die Schneeverhältnisse seien schwierig gewesen, dazu herrschte zunehmend schlechte Sicht. „Es war einer meiner härtesten Läufe“, sagte Karl über das Finale. Der in Osttirol lebende Karl hält nun bei 19 Einzelsiegen im Weltcup.