Wiens Käse-Exzentriker: Ein Parkplatz reicht nicht

In einem Parkhaus wie in jenem des Wiener Donauzentrums ist man mit einem derartigen Riesen nämlich rasch in Nöten: Da müssen schon einmal vier statt nur ein Parkplatz für das Monster auf vier Rädern herhalten. „Irgendwie egoistisch“, befand der „Krone“-Leserreporter, der das Parkplatzdebakel per Handy festhielt.