Hubschrauber der Polizei fliegen nur im Notfall

Das Thema Flugeinsätze im Katastrophenfall bleibt heiß diskutiert. Da die Bundesheerhubschrauber bei den jüngsten Schneefällen nicht für das sogenannte „Downwashing“ - also das Befreien der Bäume von Schneemassen, damit sie nicht auf wichtige Stromleitungen fallen - zur Verfügung standen, musste ein privater Helikopter geordert werden. Gibt es in Kärnten also keine Katastrophenhilfe aus der Luft? Das Innenministerium (BMI) verfügt in Klagenfurt über zwei Maschinen; eine zweimotorige EC 135 mit Suchscheinwerfer und Wärmebildkamera und eine „Arbeitsmaschine“ AS 350. Und in dieser Woche war der Stützpunkt sogar nachts durchgehend besetzt. Ein Schneeeinsatz wurde aber nicht angefordert.