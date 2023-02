Karierte Hemden: Symbolisch, praktisch, modisch

Karierte Hemden sind wieder voll im Trend. Auffallend wurde dies bei Amazon, in der Kategorie „Bestseller in Tops, T-Shirts & Hemden für Herren“. Da belegte ein kariertes Hemd Platz 5. Nachdem in den Jahrzehnten davor karierte Hemden nicht gerade in Mode gewesen waren, kam das ziemlich überraschend.