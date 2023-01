Mesner in Spanien getötet - Behörden kannten Täter

Trauer und Entsetzen herrschen in Spanien, nachdem ein mit einer Machete bewaffneter Mann am Mittwochabend bei einem Angriff auf zwei katholische Kirchen in der Hafenstadt Algeciras einen Mesner getötet und weitere vier Menschen verletzt hat. Der bewaffnete Angreifer stand laut Inneniministerium wegen Radikalisierung unter Beobachtung der Polizei. Der 25-jährige Marokkaner hatte sich demnach illegal in Spanien aufgehalten und hätte abgeschoben werden sollen.