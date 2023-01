Abschied von einer beeindruckenden Junioren WM

Der letzte Tag der Alpinski-Weltmeisterschaften der Juniorinnen und Junioren in St. Anton am Arlberg stand am Plan. Neben der Entscheidung im Herren-Slalom stand auch die feierliche Abschlusszeremonie an. Für Roswitha Stadlober, Präsidentin des ÖSV, war die 42. WM der Junioren ein höchst professionell aufgestelltes Event und die Leistungen der Jungen konnten sich sehen lassen. Was die Präsidentin noch zu der WM zu sagen hat, sehen Sie in unserem letzten Eintrag im WM-Tagebuch