Lokführer hat nicht auf Haltesignal reagiert

Die Aufräumarbeiten in Fürnitz dauern noch an: „Die Lok sollte in den nächsten Tagen eingehoben werden“, so Hofer. Durch das Kerosin, mit dem insgesamt fünf Waggons beladen waren, hat nicht nur die Gleise beschädigt, auch das Erdreich rund um die Unfallstelle muss abgetragen werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.