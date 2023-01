Kärntens Berufe für Junge zum Fühlen und Spüren

So viel offene Lehrstellen wie seit 1993 nicht mehr

Das Zusammenkommen von Betrieben und Jugendlichen ist wichtiger denn je. Derzeit werden in Kärnten 815 offene Lehrstellen angeboten. „Das ist so viel wie seit 1993 nicht mehr“, verrät AMS-Chef Peter Wedenig. Dem gegenüber stehen derzeit aber nur 336 Lehrstellensuchende. In der Gastro sind es gar nur 23 Suchende für 235 Lehrstellen.