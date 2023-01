Tausendsassa erlebte Himmel, Hölle und zurück!

Der als Leichtathletik-Veranstalter und Athleten-Manager einst hoch flog. Ehe er 2017 quasi über Spritzen stolperte und tief in den Dopingsumpf fiel. Doch mit 62 ist er nun wieder oben. Nicht nur, weil er letztes Jahr 208 Mal in ein Flugzeug gestiegen ist. Wie am Freitag, als es von Katar 5800 km nach Kasachstan ging. Von einer Klimazone mit aktuell 25 Plus- in eine mit 20 Minusgraden. Vom Doha-Marathon, bei dem Wagner als Broadcasting-Manager für die TV-Liveübertragung verantwortlich war, zum Astana-Indoor-Grand-Prix. Der in einer neugebauten 8000-Besucher-Arena ein Test für die Hallen-WM 2026 ist.