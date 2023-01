Marc Terenzi ging vor Verena Kerth auf die Knie

Terenzi machte Kerth romantischen Antrag

Nach Kerths Auszug aus dem Dschungelcamp dann die Überraschung: Am Traumstrand an der australischen Goldküste ging Terenzi vor seiner Liebsten auf die Knie. „Ich liebe dich so sehr, ich habe dich so vermisst“, erklärte er, während er einen Verlobungsring zückte. „Wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich möchte dich nicht noch mal vermissen, und daher möchte ich dich fragen, ob du mich heiraten möchtest?“