Einbrecher schlugen in Gleisdorf zweimal zu

Am Donnerstag erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in Gleisdorf in ein Einfamilienhaus Schmuck, Münzen und kleine Goldbarren. Bei einem zweiten Einbruch in eine Schule durchwühlten die Unbekannten mehrere Spinde. Die Schadenshöhe bzw. die genaue Beute steht in beiden Fällen noch nicht fest.