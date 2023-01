Eintracht-Adler Attila droht Stadionverbot

Seit 2006 wird es von einem Falkner in die Frankfurter Arena gebracht. PETA appellierte an die Eintracht-Fans, keine Spiele zu besuchen, solange Attila im Stadion vorgeführt wird. „Das Spiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag wird in Anwesenheit von Attila ausgetragen“, sagte Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht, zu den Forderungen. „Wir sind in Kontakt mit PETA.“