Zuversicht statt Zukunftsangst: „Kriegen das hin“

Eine rosarote Brille? Nein, die trägt Stefan Pierer, der Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich, ebenso wenig wie Michael Pecherstorfer, der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer OÖ. „Wir haben in der zweiten Republik noch nie so viele Krisen hintereinander schaffen müssen“, sagt etwa Pecherstorfer.