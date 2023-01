Bürgermeisterin bat Madonna um verschollenes Bild

Halb nackt schwebt die Göttin der Jagd, des Mondes und der Geburt auf den schönen Hirten zu. „Diana und Endymion“ heißt das sinnliche Bild von Jérôme-Martin Langlois aus dem Jahr 1822. Während des Ersten Weltkriegs verschwand es aus dem Museum in Amiens in Nordfrankreich. Nun könnte es sich in der Sammlung des amerikanischen Popstars Madonna befinden.