Mit Rundumblick und Vorfreude ins Wochenende

Der berühmten Frage nach dem Sein oder Nichtsein kann man an diesem Wochenende etwa in Pregarten bei der One-Man-Show „Hamlet“ auf den Grund gehen. Voll auf ihre Kosten kommen auch die Kids bei einer Lesung in Ebensee oder beim Kindertheater in Engerwitzdorf. Und Heißluftballon-Fans wird bei der 30. Alpentrophy Dachstein ein spektakulärer Ausblick geboten, denn „über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“...