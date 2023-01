Kulturszene fordert Trennung von Tätern und Werken

Im Fall um den Schauspieler Florian Teichtmeister, der sich im Februar wegen des Besitzes von Dateien mit sexuellen Darstellungen von Unmündigen und Minderjährigen vor Gericht verantworten muss, fordert die Kulturszene in einem Offenen Brief eine Differenzierung. Man verurteile in jeglicher Form den Missbrauch von Kindern, und nichts dürfe hier beschönigt oder relativiert werden. Allerdings dürften Werke, an denen Täter mitgewirkt haben, nicht per se verurteilt werden.