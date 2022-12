Häusliche Gewalt hat in stiller Zeit Hochsaison

Das Fest der Liebe wird für Frauen und Kinder oft zu einem Albtraum. Die Kombination aus enttäuschten Erwartungen an Weihnachten und Alkohol ist in vielen Fällen fatal und lässt Gewalttäter die Beherrschung verlieren. Die Opfer finden sich in einer furchtbaren Situation, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. „Oft besteht die Angst, mit einer Anzeige die Familie und Beziehung zu zerstören“, weiß Christina Riezler vom Salzburger Gewaltschutzzentrum. Doch: „Eine Anzeige ist keineswegs das automatische Ende einer Beziehung. Sie signalisiert dem Täter aber, dass es so nicht weitergehen kann.“