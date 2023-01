Harry und Meghan nehmen Entschuldigung nicht an

Jahrelange „Hass-Rhetorik“

In einer Erklärung, die „People“ am Montag übermittelt wurde, erklärte der Sprecher: „Am 25. Dezember 2022 schrieb Mr. Clarkson ausschließlich an Prinz Harry, den Herzog von Sussex. Der Inhalt seiner Korrespondenz war als privat und vertraulich gekennzeichnet.“