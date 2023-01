Schwester getötet und weitere schwer verletzt

Laut Informationen der „Krone“ geschah der tödliche Messerangriff am Nachmittag gegen 17 Uhr in einem Haus in Berndorf im Bezirk Baden. Nach dem Angriff soll sich der 57-Jährige - es handelt sich um einen österreichischen Staatsbürger - erschossen haben, Tatwaffe soll eine Schrotflinte gewesen sein.