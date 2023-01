Menschenmassen strömten zum neuen alten Parlament

Fünf Jahre lang ist das Parlament am Wiener Ring von Grund auf saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Nach der feierlichen Eröffnung am Donnerstag dürfen an diesem Wochenende nun auch die Bürgerinnen und Bürger einen Blick in neugestalteten Hallen des Gebäudes werfen. Und das Interesse war enorm, ebenso wie die Länge der Menschenschlange.