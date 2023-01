Das waren die schlimmsten Erdbeben in Kärnten

In den vergangenen Jahren konnten von schwimmenden Plattformen aus, 130 Bohrkerne in bis zu 13 Meter langen Plexiglasrohren aus verschiedenen Kärntner Seen entnommen werden. Denn auf ihrem Grund sind Spuren von Beben in Form von Sedimenten und Erdrutschen konserviert. Im zuvor erwähnten Beben im Jahr 1348, welches eine Magnitude von 6,9-7 nach Richterskala aufwies, wird jedoch noch diskutiert: „Ob der Ausgang, sprich das Epizentrum in Österreich oder in Italien stattgefunden hat, ist noch nicht geklärt“, erklärte der Geologe und Projektteilnehmer Christoph Daxer, wobei er ergänzend darauf hinweist, dass davon ausgegangen werden sollte, Österreich als Epizentrum einzustufen.