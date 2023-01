Alpine Festspielzeit

Von 13. bis 15. Jänner ist zunächst Wengen in der Schweiz an der Reihe: Dem Super-G am Freitag (12.25 Uhr, alle ORF 1) folgt am Samstag die klassische Lauberhornabfahrt (12.25). Die längste Strecke der Saison (4,5 km) wartet mit Schlüsselstellen wie Hundschopf, Minsch-Kante, Kernen-S oder Canadian Corner auf. Am Sonntag (10.10/13.10 Uhr) sind dann die Slalom-Fahrer im Stangenwald unterwegs.