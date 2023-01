Putins Armee zerstörte österreichische Haubitze

Selenskyj: „Die Front im Donezk-Gebiet hält“

Der Fundort der zerstörten Panzerhaubitze liegt in einem Gebiet der Ostukraine, welches derzeit heftig umkämpft ist. Während Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax von einer „positiven Dynamik beim Vorankommen“ sprach, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache: „Die Front im Donezk-Gebiet hält.“ „Die Kämpfe gehen weiter, und wir unternehmen alles, um die ukrainische Verteidigung zu stärken. Jetzt versuchen der Terror-Staat und seine Propagandisten so zu tun, als sei ein Teil unserer Stadt Soledar - einer Stadt, die von den Invasoren fast vollständig zerstört wurde - eine Art Eigentum Russlands“, sagte Selenskyj. Mit diesen Behauptungen über vermeintliche Erfolge versuchte Russland, seine Bevölkerung zu täuschen und „die Mobilisierung zu unterstützen“. Zudem sollten die „Befürworter der Aggression“ weitere Hoffnung erhalten.