Kurioser Ort mit seltsamen Zielen auf Google-Maps

Bewertung: „Am bestn worn de kärntnernudl“

Der Mitarbeiter im Supermarkt trägt am Foto ein BZÖ-Logo am Oberarm, der Herrenfriseur ist mit fünf Sternen bestens bewertet, der Baumarkt „Baumaxl“ nur mit 4,8. Im Gasthaus munden die Kärntner Nudeln: „Am bestn worn de kärntnernudl, wobei a bissl mehr schmolz guat gwesn warad! desholb lei 4 sterne…“, so die Bewertung.