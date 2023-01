Blackout: Gute Vorbereitung ist das A und O

Kontaktstellen in den Gemeinden für den Notfall

Die Gemeinden haben für diesen Fall Notruf-Kontaktstellen eingerichtet, deren Orte man kennen sollte. Rettung oder Polizei werden dann per Funk informiert. Wo und ab wann diese Kontaktstellen eingerichtet werden, können Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite der eigenen Gemeinde erfahren. Es empfiehlt sich also, noch vor einem Blackout dort nachzusehen.