Krimis um Konkurse: Pleitegeier mit Handschellen

Konkurskarussell

Und noch ein Konkursfall wirft Fragen auf: Vor wenigen Tagen meldete die Commodo Vermögensverwaltung in Klagenfurt Insolvenz an - unter dem gleichen Geschäftsführer Hans-Michael P., der im Vorjahr mit Capital Partners 1,8 Millionen Euro Schulden angehäuft hatte. Masseverwalter Gernot Murko schaut sich das sicher genau an, da die Schuldnerin auch Gesellschafterin der CPI Immobilien ist, die in Wien laut AKV rund 100 Millionen Euro an Verbindlichkeiten angehäuft hat.