14 Tote: Heftige Unwetter in Kalifornien dauern an

Nach anhaltenden Winterstürmen mit starken Regenfällen haben die Behörden in Kalifornien am Montag (Ortszeit) in mehreren Regionen Evakuierungen angeordnet. Die seit Ende Dezember anhaltenden Unwetter im US-Staat Kalifornien haben nach Angaben von Gouverneur Gavin Newsom bisher 14 Menschen das Leben gekostet. Das seien mehr Leben als bei den Waldbränden der vergangenen zwei Jahre zusammen, sagte Newsom am Montagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung.