ÖVP schwört sich auf die Schicksalswahl in NÖ ein

Tosender Applaus, große Inszenierungen und klare Ansagen: Die ÖVP-Wahlkampfmaschine ist frisch geölt - und will in Niederösterreich auf Touren kommen! Am Montagabend erfolgte der offizielle Wahlkampfauftakt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Die „Krone“ war für Sie vor Ort.