NÖ-Umfrage: ÖVP bei 42%, SPÖ kommt nicht vom Fleck

MFG in der Bedeutungslosigkeit

Grüne und NEOS kämen auf jeweils sieben Prozent. Für beide Parteien würde das ein Plus bedeuten. 2018 holten die Grünen 6,4 Prozent, bei den NEOS waren es beim erstmaligen Antreten 5,2 Prozent. MFG und KPÖ, die nur in einzelnen Wahlkreisen antreten, kommen laut Erhebung gemeinsam auf ein Prozent. Bei einer Umfrage Anfang Februar 2022 lag die MFG noch bei sechs Prozent.