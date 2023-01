Dennis Jale ist mit Elvis-Musikern auf der Bühne

Großer Kult neu zugänglich gemacht

„Suspicious Minds“, „In The Ghetto“ und „Burning Love“: Jeder kennt Elvis‘ legendäre Songs, aufgenommen 1969 in den American Sound Studios und in den 70ern in den berühmten Stax Studios in Memphis, Tennessee. Acht Jahre lang begleiteten die Holladay Sisters Elvis bei seinen größten Aufnahmen der 60er- und 70er-Jahre. 2023 gibt es wieder die Gelegenheit, die unvergleichlichen Stimmen, die den „King“ im Studio zu Höchstleistungen anspornten, live zu erleben.