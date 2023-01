Klimaaktivisten: „Werden massiv blockieren“

In aller Form hatten sich die militanten Aktivisten von „Extinction Rebellion“ (XR) bei jenem Mann entschuldigt, welcher kürzlich in Bristol in England die Straßenblockierer verzweifelt angefleht hatte, ihn passieren zu lassen. Der Brite wollte seinen im Sterben liegenden Vater im Spital besuchen - und kam zu spät, denn die Klima-Protestler blieben hart.