Johannes T. Bö gewinnt Pokljuka-Sprint ++ Eder 14.

Das Ergebnis:

1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 23:55,9 Min. (1 Fehlschuss)

2. Tarjei Bö (NOR) +48,1 Sek. (0)

3. Sturla Holm Laegreid (NOR) +55,6

Weiters:

14. Simon Eder (AUT) +1:34,2 (0)

45. Felix Leitner (AUT) +2:44,0 (2)

56. Harald Lemmerer (AUT) +3:07,4 (3)

76. David Komatz (AUT) +3:56,4 (2)