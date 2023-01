Gefährliche Jagd nach entlaufenem Emu „Momo“

Hahn verschwunden

Von Emu-Hahn „Momo“ fehlte zunächst aber jede Spur. Als der australische Vogel am Neujahrstag in einem Garten in der Ortschaft Oberschwandt (Waldburg) auftauchte, alarmierten Polizisten die Tierrettung Freistadt. „Leider ist er in einen Wald entwischt“, so Tierretterin Tamara Binder (23). Am Vormittag des 2. Jänner wurde „Momo“ zunächst in St. Peter/F., am Nachmittag dann in Lichtenau (Grünbach) gesehen.