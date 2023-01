Mildes Wetter: Steirer kämpfen um Langlauf-Loipen

Die große Hoffnung auf tiefere Temperaturen

Als Reaktion auf die derzeitigen Bedingungen wurde der Betrieb am Dachsteingletscher bis 15. Jänner verlängert. Diesen Luxus haben andere Langlauf-Gebiete nicht. So sind etwa in Hohentauern oder auf der Hebalm nur kleinere Runden in Betrieb, auch in St. Jakob im Walde waren es am Donnerstag nur vier von bis zu 50 Kilometern! Und dann kam auch noch der Regen. „Wir hoffen jetzt auf kältere Temperaturen“, heißt es von Familie Orthofer.