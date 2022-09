Irans Präsident forderte Kopftuch von Redakteurin

Sie habe dies aber abgelehnt, twitterte die langjährige Korrespondentin des US-Senders CNN. Kein iranischer Präsident zuvor habe je das Tragen eines Kopftuchs verlangt, wenn er außerhalb des Irans interviewt worden sei. In New York, wo die UNO-Vollversammlung derzeit abgehalten wird, gebe es kein Gesetz oder keine Tradition in Bezug auf Kopftücher.