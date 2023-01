Angelina Jolie beim Date mit Schauspieler erwischt

Brad Pitt im Liebes-Urlaub

Bei Jolies Ex Pitt scheint Amor jedenfalls wieder getroffen zu haben. Der Schauspieler verbringt derzeit nämlich mit seiner neuen Flamme Ines de Ramon, Ex-Ehefrau von „Vampire Diaries“-Star Paul Wesley, einen Liebes-Urlaub in Cabo San Lucas in Mexiko. Insidern zufolge ist der 59-Jährige „sehr, sehr happy“ mit der 29-Jährigen und genieße die gemeinsame Zeit.