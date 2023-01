Reisen zum Fest: Infektionswelle überrollt China

Dauer und Ausmaß des bevorstehenden Corona-Ausbruchs in den Provinzen und auf dem Land könnten durch die Reisen zum Neujahrsfest am 22. Jänner „dramatisch erweitert“ werden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie im Blatt „Frontiers of Medicine“. Zu dem wichtigsten chinesischen Familienfest reisen traditionell Millionen Menschen in ihre Heimatdörfer. Der neuen Infektionswelle in kleinen und mittelgroßen Städten und in ländlichen Gebieten wird mit Sorge begegnet, weil dort viele ältere Menschen leben und die medizinische Versorgung häufig unzureichend ist.