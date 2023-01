Duckwrth: „Ich will einfach neugierig bleiben“

Politik und Gesellschaftskritik hält Lee von seinen Feel-Good-Songs fern. Er möchte lieber die Botschaft der Liebe und des Miteinanders teilen. „Ich würde mit meiner Musik gerne vermitteln, was Größe und Bedeutung sind. Nicht im Sinne von ,seht mich an, ich bin ein Superstar‘, sondern eher in die Richtung ,trau dir das doch zu! Wenn ich das kann, kannst du es erst recht‘. Jeder hat ein bestimmtes Talent in sich schlummern. Man muss es nur erkennen und dann einsetzen.“ Für 2023 hat Duckwrth erst einmal die Veröffentlichung der „Chrome Bull“-Deluxe-Version geplant, der Rest steht noch in den Sternen. „Ich werde im Sommer sicher ein paar Festivals in Europa spielen. Und dann will ich mir einfach das Kindsein erlauben und neugierig bleiben.“ Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um gut in ein neues Jahr zu gehen. Es könnte seines werden …