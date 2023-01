Dua Lipa trägt den heißesten Dekolleté-Trend 2023

Mit diesem Look war Dua Lipa mit Sicherheit der absolute Star ihrer Silvester-Sause. Die Sängerin rutschte nämlich in einem glitzernden Hauch von Nichts ins neue Jahr, der zudem noch einen unglaublich aufregenden Schnitt hatte. Denn wie die Bilder, die die Pop-Beauty auf Instagram geteilt hatte, beweisen, war das Kleid am Rücken bis weit über den Po-Ansatz ausgeschnitten.